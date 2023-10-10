Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
173
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
4890
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
273
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
41
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
36
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
186
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
36
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2681
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Чиланзарский район
Жилая
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Чиланзарский район, Узбекистан
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
1
47 м²
3/8
"TASHKENT CITY" 2/3/8 ЖК: Gardens Residence Общая площадь 47м2 Состояние: Евро…
1,70 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
107 м²
4/10
🏙Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке от Golden House, ЖК "Mirabad Avenue"! 📍 Ор…
4,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Бухара, Узбекистан
2
2
86 м²
6/7
Идеальной квартиры не существует? Существует! И как раз на такую открыт старт продаж 2х …
368,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
93 м²
2/8
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City ЖК: “Gardens Residence” Застройщик: Dream Ci…
4,26 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
1
60 м²
3/4
🏙 Продается 2х комнатная квартира в Центре! 📍 Ориентир: Ц-1, Бибигон 🔹площадь: 60 м² …
1,46 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
40 м²
9/9
Район: #Яшнабад Улица: Махтумкули ЖК: "Green Park" Застройщик: "Özgüven Inshaat" Класс:…
730,61 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
3/4
Квартира 2 ком На Чиланзаре 1 Этаж 3 Этажность 4 Дом кирпичный Тел 90 960…
791,49 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
100 м²
4/9
Продается 3/4/9 квартира в новостройке в массиве Феруза. Адрес: Мирзо-Улугбекский район, …
1,19 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чиланзар1комнатная #6квартал - Ор-р Салон ДИМ - 1/2/4 28м2 - Кирпич - Балкон - 1.2х3 …
607,72 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
73 м²
9/12
NRG OYBEK 73 кв м 3 комнаты 9 этаж 12 этажей Авторский проект. 💰$210.000
2,56 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ханабад, Узбекистан
2
1
50 м²
4/4
ПРОДАЕТСЯ 1в2/4/4 на мет. Ойбек ор-р: Савдогарбанк (Мирабадский район) Комнат: 1в2 Эт…
1,12 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
2/4
Продаётся 2 комнатная квартира на Чиланзаре 2 квартал Этаж 2 Этажность 4 Сан.Узе…
1,19 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Чиланзарский район, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL