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16 объектов найдено
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Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
1
Продаётся Дом 2,6 соток Город - Ташкент Район - Миробад Ориентир - Школа 83 , Тип Строени…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
2
300 м²
2
ПРОДАЁТСЯ ДОМ ор-р: сзади гост. Россия (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2+п…
5,01 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
3
450 м²
3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ в самом центре Города на Ракат Боши (Яккасарайский район) Комнат: 4…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
8
1
600 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ивлеева улица Катта Мирабад (Яккасарайский район) Комнат: 8 Уровней:…
7,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня в центре города
Ташкент, Узбекистан
1
1
650 м²
2
Продаётся дом! В Яккасарайском районе, элитная махаля, ориентир Яккасарайский Суд. Участок …
9,78 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
346 м²
1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
4,65 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
9
4
285 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ракат Махалля (Яккасарайский район) Два дома на участке Комнат: 5+4 …
6,11 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
4
2
200 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Мукимий Махалля (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2 + подва…
4,28 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
6
350 м²
3
Продаётся новый дом (коробка) Яккассарайский район! Ракат махалла! Адрес: Яккасарайский …
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города
Ташкент, Узбекистан
5
3
300 м²
3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ракатбоши (Яккасарайский район) Комнат: 5 Этажность: 3 Общая площадь…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
10
4
600 м²
4
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на улице Ивлеева (Яккасарайский район) Комнат: 10 Уровней: 4 Площ…
19,55 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
9
4
2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ ор-р: рест. Яккасарай (Яккасарайский район) Комнат: 9 Уровней: 2 Два(2)…
9,78 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
6
570 м²
2
Яккасарайский район Ориентир - Гранд Мир Отель Комнат - 6 Этажность - 2 + подвал …
10,14 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
6
4
415 м²
3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Ракатбоши ор-р: кафе Джуманджи (Яккасарайский район) Комнат: 6 …
6,11 млрд сум
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
3
450 м²
3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ в самом центре Города на Ракат Боши (Яккасарайский район) Комнат: 4…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
7
4
512 м²
3
Дом Яккасарайский район (Ракат Махалля), 7 комнат, 3 этажа, 512 кв., 3.3 сотки,,фасад 21.5*1…
9,17 млрд сум
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Параметры недвижимости в Чиланзарский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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