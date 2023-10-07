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Квартиры с видом на море в Чиланзарский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 5/11
Продается квартира / Новостройка  ЖК: Соларис  Яккасарайский район  Комнат-3 Этаж-5 Эта…
1,64 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/11
НОВОСТРОЙКА 3/5/11 Комплекс "Соларис" Яккасарайский район   Площадь: кирпич 93м2…
1,59 млрд сум

Параметры недвижимости в Чиланзарский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная