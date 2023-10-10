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Дома в Бухарская область, Узбекистан

Бухара
62
62 объекта найдено
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,13 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 4 СОТКИ Комнат 4Х Ремонт Хороший Адрес Дилкушо (Северный) Фарх…
1,16 млрд сум
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,01 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 8 соток Комнат 6 Ремонт Средний Адрес Мохи Хосса Фарход …
925,44 млн сум
Дом 3 комнаты с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается участок 10 соток 3х комнатный Ремонт средний Ор-р: Трикотаж Тел: 998913110005 …
608,84 млн сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 4 соток Комнат 6 + подвал Ремонт Евро Ор-р Старый г…
1,64 млрд сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 13,5 соток Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 5 микрорайон (Гулбахо…
1,89 млрд сум
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
681,90 млн сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Адрес 5 Микрорайон Наша т…
852,38 млн сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 1,1 сотка Комнат 4 Ремонт Средний Ор-р Самаркандские воро…
401,83 млн сум
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 5 м²
Количество этажей 2
Продается участок 4,5 соток 7х комнатный + холл (3 подвала + гараж) Ремонт Хороший Ор-р: Го…
1,84 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 5 соток Комнат 6 Ремонт Евро Ор-р 5 микрорайон Олотхона…
961,97 млн сум
Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК Кол-во комнат : #5х Площадь : 6 соток Этажность дома : 1 Расположен…
3,29 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 7 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 7 соток Комнат 6 Ремонт Средний Ор-р Бетонка Наша телегр…
1,34 млрд сум
Дом 7 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 3 сотки Комнат 7 Ремонт Средний Адрес Утрор Анвар Хов…
438,36 млн сум
Дом 3 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 3 сотки Комнат 3 Ремонт Средний Ор-р Трикотаж Кунжи- Кал…
365,30 млн сум
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 3 сотки Комнат 5 Ремонт Коробка Готово на 70% Ор-р Маслоза…
1,89 млрд сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 5 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 5 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Ор-р Шейхон Наша тел…
730,61 млн сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 7 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 7 соток Комнат 4 Ремонт Средний Ор-р Богидашт Олотхона Н…
657,55 млн сум
Дом 3 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 2 сотки Комнат 3 Ремонт Средний Адрес Сзади УВД Школа им.…
511,43 млн сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 6 Ремонт Хороший Ор-р Тухумбарак Наш…
913,26 млн сум
Дом 9 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 9 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 1.5 соток Комнат 9 Ремонт Хороший Ор-р Чорминор Наша телегра…
913,26 млн сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 5 + подвал Ремонт Хороший Адрес Трикота…
1,10 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 2,5 соток Комнат 6 Ремонт Евро Адрес Автовокзал Фарход Ховл…
1,14 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 3 сотки Комнат 4 Ремонт Средний Ор-р Угловой Жаннат Наша…
608,84 млн сум
Дом 7 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Продаётся участок Площадь 2.7 соток Комнат 7 Ремонт Хороший Ор-р Бетонка Наша телег…
828,02 млн сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 2,5 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Адрес МИНАРЕТ КАЛЯН Наша те…
852,38 млн сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р Обл Гаи Наша тел…
1,58 млрд сум
Дом 3 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 5 соток Комнат 3 Ремонт Средний Адрес Ахмад Дониш Трикота…
730,61 млн сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Хороший Адрес Обл Больница Наша …
1,16 млрд сум

Типы недвижимости в Бухарская область

коттеджи

Параметры недвижимости в Бухарская область, Узбекистан

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с видом на горы
недорогая
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