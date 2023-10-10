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Коттеджи в Бухарская область, Узбекистан

Бухара
7
Коттедж В архив
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7 объектов найдено
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,13 млрд сум
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,01 млрд сум
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
681,90 млн сум
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 3 сотки Комнат 5 Ремонт Коробка Готово на 70% Ор-р Маслоза…
1,89 млрд сум
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 2,5 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Ор-р Геофизика Сар…
590,57 млн сум
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Продаётся Коттедж Площадь 6 соток Комнат 4 Ремонт Средний Адрес Мошина бозор Анвар…
584,49 млн сум
Коттедж 3 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 3 Ремонт Евро Ор-р Бетонка Паризод На…
1,44 млрд сум

Параметры недвижимости в Бухарская область, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная