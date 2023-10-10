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Квартиры в Бухара, Узбекистан

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143 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 1 Ремонт Евро Ор-р Пиридастгир Чинор Наша телегра…
547,96 млн сум
Квартира 4 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Комнат 4 Этаж 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Наша телегра…
487,07 млн сум
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 5/8
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 5 Ремонт Коробка Ор-р Стадион Наша телеграм группа —…
534,56 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 2 Ремонт Евро Ор-р 5 микрорайон Наша телеграм гру…
510,21 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 3 Ремонт Евро Ор-р Шарк 1 Гастроном Наша телегра…
444,45 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 6/6
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 6 + лифт есть Ремонт Евро Адрес Маслозавод …
377,48 млн сум
Квартира 1 комната с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 2 Ремонт Евро Ор-р Чевар Наша телеграм группа —-…
297,11 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 3 Ремонт Евро Ор-р Крытый рынок Военкомат Наша теле…
432,28 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/6
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 2 Ремонт Евро Адрес Шарк 1 Наша телеграм группа —- /…
529,69 млн сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА Кол-во комнат : #3х (86 м2) + 6м балкон Этаж : 5 Этажность дома :…
386,00 млн сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 3 Ремонт Хороший Ор-р Пиридастгир Наша телеграм г…
280,07 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/7
Продаётся квартира Комнат #3х ( 110м2) Этаж 5 Ремонт Евро Адрес Горгаз Наша те…
730,61 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 1 Ремонт Евро Ор-р 6 микрорайон Лавита Наша телегра…
437,15 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат #2х (60 м2) + 2 подвала Этаж 1 Ремонт Коробка Ор-р 5 м…
377,48 млн сум
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 4 Ремонт Средний Ор-р Военкомат Наша телеграм гру…
533,34 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/8
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 5 Ремонт Евро Ор-р Крытый рынок Наша телеграм гру…
375,05 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 3 Ремонт Евро Ор-р 6 Микрорайон Наша телеграм групп…
485,85 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 6/7
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 6 Ремонт Евро Ор-р Моника перекрёсток Наша телег…
487,07 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 1 Ремонт Средний Ор-р Чевар Наша телеграм групп…
350,69 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Комнат #3х (110 м2) + 6м балкон Этаж 3 Ремонт Хороший Ор-р 6 мик…
498,03 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 7 Ремонт Евро Адрес Шарк 2 Моника перекрёсток …
487,07 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/7
Продаётся квартира Комнат #2х (65 м2) + подвал 35м2 Этаж 1 Ремонт Средний Ор-р …
487,07 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат #2х ( 85м2) + подвал (40м2) Этаж 1 Ремонт Коробка Адрес…
5,60 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат #3х (56м2) + 56м2 подвал Этаж 1 Ремонт Евро Ор-р Ш…
596,66 млн сум
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Комнат #3х (86м2) + 6м балкон Этаж 4 Ремонт Хороший Ор-р 5 М…
426,19 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 3 Ремонт Средний Ор-р Аэропорт Наша телеграм груп…
344,60 млн сум
Квартира 1 комната с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 4 Ремонт Евро Ор-р 5 микрорайон Наша телеграм гр…
298,33 млн сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 1 Ремонт Средний Ор-р Кафе Бахор Горгаз Наша теле…
267,89 млн сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 2 Ремонт Коробка Адрес Альянс Военкомат Наша телег…
291,03 млн сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 1 Ремонт Средний Ор-р 5 микрорайон Орбита ОКОНЧАТЕЛ…
278,85 млн сум

Параметры недвижимости в Бухара, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная