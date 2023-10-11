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Жильё с видом на море в Бостанлыкском районе, Узбекистан

Чарвак
3
1 объект найдено
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум

Типы недвижимости в Бостанлыкском районе

дома

Параметры недвижимости в Бостанлыкском районе, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная