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Твой Дом

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, MIRZO ULUG'BEK KO'CHASl, 148- UY B7-XONADON
;
Твой Дом
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www.Tvoydom.uz
Квартиры
Смотреть все 19 объектов
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкентский район
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Продаться квартира Юнусабадский район  квартал 6  4/2/4 Французская планировка 83 м2 к…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 99 000 м²
Этаж 15/16
Ул.Махтумкули ЖК Беш Чинор 3/15/16 Новый ремонт Площадь 81м2 Комнаты раздельн…
1,21 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 6/7
Ул.Махтумкули 3/6/7 ориентир Макро На против ЖК Green Park Место хорошее Площадь…
1,23 млрд сум
Квартира 2 спальни в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Метро Буюк Ипак Йули .ЛафаргаБез ремонта ,кирпич 1х3,рамы деревянные.Комнаты раздельные.Мало…
659,03 млн сум
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!