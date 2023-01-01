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"TOSHKENT UY MAKON" ООО

TOSHKENTSHAHRI, УЧТЕПАТУМАНИ, АЛИХОНТУРА СОГУНИЙ МФЙ, 30 МАВЗЕСИ, 33- УЙ, 21-ХОНАДОН
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"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Агентство недвижимости
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Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Ташкент, Узбекистан
от
165,00 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Ташкент, Узбекистан
от
268,49 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: MODERN HOUSE Ж.K "Бунёдкор"
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Modern Hause
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе. Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Ташкент, Узбекистан
от
1,16 млрд сум
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины . Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
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Квартиры
Смотреть все 127 объектов
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
872,60 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
854,30 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
1,04 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Penikovskoe selskoe poselenie
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
болкон 1.5*3  мебелы и техники все остается
1,07 млрд сум
Агентства рядом
ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!