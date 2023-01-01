"TOSHKENT UY MAKON" ООО

Успейте купить новостройку в Сергелинском районе .
Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .
Квартира 44,6 кв.м+4.1 терраса
Общая стоимость : 528 328 000 сум
Первоначальная оплата : 158 498 400 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум
Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь по телефону : 93 946 28 56 Феруза
Почта :
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.
Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока
Срок рассрочки : 28 месяцев
Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл
Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет
• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы.
На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов.
Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория.
Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов.
Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон.
● Площадь комплекса: 17200 кв.м.
● Тип дома: кирпич
● Высота потолков: 3.1м.
● Система отопления: центральное.
На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54.
Планировки :
1 комн: 37,5 кв.м
2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м,
3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
● Межкомнатные перегородки из кирпича
● Черновая стяжка пола
● Окна
● входная дверь
● Коммуникационные счетчики
● Двухконтурный котел
Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г
Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев
Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро