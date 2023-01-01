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RieltorUz

Узбекистан Ташкент
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RieltorUz
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Квартиры
Смотреть все 21 объект
Квартира 5 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат с мебелью
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 105 м²
Этаж 4/9
5/4/9 Махтумкули, новостройка, ЖК New Life, 105 кв., дизайнерский ремонт, мебель, бытовая те…
2,02 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/10
срочно продаётся Урбан строй 2/7/10 Oq saroy Urban stroy
1,41 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Площадь 114 м²
Этаж 7/8
Срочно Дуплекс Новостройка продается Паркентский 4/7-8/8 114 квадратов 137,000$
1,68 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 9/10
3/9/10 Махтумкули, новостройка, ЖК New Life, 70 кв., ремонт, мебель, техника, цена 120.000 …
1,47 млрд сум
Дома
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Дом 7 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью
Ташкент
Комнаты 7
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Продаётся хороший, добротный 2-х уровневый дом в уникальном месте. Адрес: г. Ташкент, Юнуса…
3,06 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается дом в махале янгиабад 5 комнат 5 соток 1 этаж и подвал
3,18 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом в Кибрай, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом
Кибрай
Комнаты 8
Площадь 673 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech Дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
3,67 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продаю свой участок дом на Кадышева Срочно 5 комнатный 5 соток документы в порядке Метро…
3,18 млрд сум
Коммерческая недвижимость
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Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент
Площадь 72 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р ул.Ш.Руставели , Аск…
2,08 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Центр Города коммерческое помещение Помещение свободного назначения Общая площать - 2000 кв.…
24,46 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район
Площадь 540 м²
Продаёт нежилое здание под любой бизнес с евро ремонтом. 4 этажа общая площадь 540 м² Адрес:…
7,92 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент
Площадь 838 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес под Клинику Офис Учебный центр Шоу Рум срочно 3 уровня
6,97 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Мирзаматов Жавохир
Мирзаматов Жавохир
142 объекта
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ООО "Alliance Estate"
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!