Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой.
В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.