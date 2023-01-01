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Real Estate Shahzod

Узбекистан Ташкент
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Real Estate Shahzod
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Квартиры
Смотреть все 29 объектов
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/10
#Яккасарайский район Ориентир-Ул бобур/1 Нотарилний #3Хкомнт 3/2/10 Квадратура80м2 В кв…
1,75 млрд сум
Квартира 5 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат с мебелью
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Этаж 7/8
Продается квартира #Алмазарский районы Ориентир-Сагбан Голдин Хаус #Новостройка #5Хкомн …
2,08 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
(Ц-7) ор-р ЦУМ Рядом Смарт Корзинка Комнат : 2в3 Этаж : 2 Этажность : 9 Площадь кирпич 90м…
1,59 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью
Бешкурган
Комнаты 4
Площадь 114 м²
Этаж 7/8
Срочно Продается: #Мироулугбекский район Ориентир-Евос Бургер #новостройка #4Хкомнт 4/7…
1,53 млрд сум
Дома
Смотреть все 42 объекта
Дом 6 комнат с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 6
Площадь 540 м²
Количество этажей 3
Продается новый стильный дом с бассейном! Регион: г. Ташкент –Район: Мирзо-Улугбекский –У…
9,17 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
#Мирзоулугбекский район Ориентир-Амир Темур Махалла Илитни Махалла да жойлашган #Цена520,…
6,36 млрд сум
Дом 15 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат с мебелью
Ташкент
Комнаты 15
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
#Юнусабадский район Ориентир-Хасанбой/шерибом 6 соток 15Хкомнт 9 санузла Бассен есть 95%…
4,52 млрд сум
Дом 16 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 16 комнат с мебелью
Ташкент
Комнаты 16
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Участка 2 та 6 сотихли, жами 12 сотих. 16 та хона, 11 та санузел, қишки бассейн, сауна…. бор…
30,57 млрд сум
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Офис в Ташкент, Узбекистан
Офис
Ташкент
Площадь 85 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Чиланзарский район Ориентир - улица…
2,02 млрд сум
Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент
Площадь 1 800 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Яккасарайский райо…
22,01 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент
Площадь 80 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Юнусабадский район …
2,20 млрд сум
Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент
Площадь 105 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Мирабадский район О…
2,14 млрд сум
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Мирсадаев Шахзод
Мирсадаев Шахзод
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!