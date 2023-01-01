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Real estate Ali

Узбекистан Ташкент
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Real estate Ali
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Агентство недвижимости
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Русский
Квартиры
Смотреть все 18 объектов
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продажа юнусабадский район 11 квартал Хавас ком 2 этаж 3 этажность 4 площадь 52м2 цена 6750…
825,44 млн сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью
Ташкент
Комнаты 4
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Продажа Юнусабадский район 15квартал хавас ком 2 этаж 3 этажность 4 площадь 80м2 цена 58200у…
711,71 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
Продажа Юнусабадский район 13 квартал ком 2 этаж 4 этажность 9 площадь 60м2 цена 63500у.е п…
776,52 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается Юнусабадский район 6 квартал ком 1 этаж 1 этажность 4 площадь 43м2 цена 45000у.е и…
550,30 млн сум
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!