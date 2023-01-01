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Poytaxt Uylari

Узбекистан Ташкент
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Poytaxt Uylari
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Квартиры
Смотреть все 208 объектов
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
зухриддин ЧИЛОНЗОР 19 КВ ОР.Р БОЗОРЧА 2³/4/4 БАЛКОН 1.5×3 ЕВРО РЕМОНТ СМЕЖНЫЙ 48…
709,26 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/5
#Чил5 #Ипотека 1/1/5 Ор:#метроНовза Рем: средний Общ.пл: 25 кв. м. Тип.стр: кирпичный …
623,66 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
#Алм Ипотека: нет 3/4/5 ор: #Базар Рем: Средний общ.пл: 70 м² тип.стр: Панельный пла…
917,15 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Бируни-3 Ипотека:нет 1/3/5 Ор:#Мехмон кафе Ремонт:средний Общ.пл: 41 м² Тип.стр:панельный Пл…
550,29 млн сум
Дома
Смотреть все 4 объекта
Дом 3 комнаты с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с гаражом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
У́ратарай Участок 6 соток 3х комнатный дом Баня Цена:60.000$ Торг есть Срочно продается так…
733,72 млн сум
Дом 10 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с гаражом
Ташкент
Комнаты 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Сергилида 4соту участка Сотилади Канализатсия иисик сув Газ Свет Каробка холатта Цех кисаям…
1,52 млрд сум
Дом 7 комнат с гаражом, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент
Комнаты 7
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани Хасанбой махаласи 15 соток 260.000$ С/у 4 7 комнат + холл Падвал целый Теп…
3,18 млрд сум
Коттедж 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 10 комнат
Ташкент
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Сергели 4 сотих Беруний махалла Подвал + 2 этаж 10ком 5санузел Кирпич 124000 есть уступка
1,52 млрд сум
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Хайдарова Севара
Хайдарова Севара
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!