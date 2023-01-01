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Domio

Узбекистан, г. Ташкент, Ц-1, ул. Узбекистон Овози, дом 21, офис 460
;
Domio
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
domio.uz
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Квартиры
Смотреть все 335 объектов
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/7
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
945,83 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/9
#8117 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
311,21 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
695,64 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
549,19 млн сум
Дома
Смотреть все 20 объектов
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,48 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#3411 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
14,65 млрд сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент
Комнаты 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
8,05 млрд сум
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент
Комнаты 9
Площадь 740 м²
#510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
3,15 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
361 объект
Малика Хакимова
Малика Хакимова
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!