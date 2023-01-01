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ООО "Alliance Estate"

Узбекистан, Ташкент
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ООО "Alliance Estate"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ООО "Alliance Estate"
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Описание

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

Услуги

Агентство недвижимости Alliance Estate — все услуги на рынке недвижимости Ташкента:

  • продать квартиру через агентство недвижимости
  • поиск, подбор квартиры на вторичном рынке
  • проверка юридической чистоты при покупке квартиры
  • обмен квартир, сложные альтернативные сделки
  • помощь в получении ипотеки
  • сдать квартиру или нежилое помещение через агентство недвижимости
Новостройки
Смотреть все 23 новостройки
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Застройщик: ООО "Silver Flex"
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.   Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции. 750$ за кв.м. только при 100% оплате. Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 30% Без первоначального взноса приобрести не получится   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Millenium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.  
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar Group
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Квартиры
Смотреть все 1 922 объекта
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 6/8
ПРОДАЕТСЯ 3/6/8 НОВОСТРОЙКА  ЖК Parkwood ор-р: Госпитальный (Мирабадский район) Комна…
1,77 млрд сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/9
Продаётся Квартира😍 ﻿﻿▪️Тип дома: Новостройка ▪️Район:  Мирзо-Улугбекский ▪️Ориентир: у…
1,46 млрд сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8/10
🏙🔥СРОЧНО🔥 Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке Бизнес класса, ЖК "Mirabad City"!🔥🔥🔥…
1,95 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, в центре города
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/4
4/3/4  Метро БУЮК ИПАК ЙУЛИ  171 школа  Детская больница N 14 🕌 Кирпичный дом  Комна…
1,10 млрд сум
Дома
Смотреть все 113 объектов
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Мукимий Махалля  (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2 + подва…
4,28 млрд сум
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏛Дача в продажу  📍Адрес: Бочки , предгорье  ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан  ✔️Сау…
3,05 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продажа классного дома!  Регион: г. Ташкент –Улица: Троицкий мост ( ул. Тимур- Малик)   …
2,93 млрд сум
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Чайхана Салом (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 6 Этажность: 2 О…
6,71 млрд сум
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 69 объектов
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Район: #Мирзо-Улугбек ул.Сайрам Объект: #Помещение площадью 150м2 цокольный этаж  Состоя…
4,64 млрд сум
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент
Комнаты 52
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 008 м²
Количество этажей 3
Общая площадь: 6008 кв. м Ремонт: Отличный ремонт Цена: 4.200.000 у.е Две здания: 1-здан…
51,26 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-1 Бибигон (Мирзо-Улугбекский район) Общая площадь: 10…
3,42 млрд сум