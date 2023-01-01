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'MISTER DOM' ООО

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, MIRZO ULUG'BEK KO'CHASl, 148- UY B7-XONADON,
;
'MISTER DOM' ООО
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.misterdom.uz
Квартиры
Смотреть все 19 объектов
Квартира 3 спальни в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни
Мирзо-Улугбекский район
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Количество этажей 5
Карасу-3  3/4/5  91м2  Панель.  Удвоенный зал. Состояние без ремонта.(окна деревянные- Акфа.…
1,01 млрд сум
Квартира 2 спальни в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
БИЙ 2/4/5  52м2 Кирпич  Состояние среднее. Планировка Смежная. Полы деревянные, окна Акфа. б…
890,91 млн сум
Квартира 1 спальня в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 4
Ялангач масиф 1/2/4  43 м2 Балкон 2*6. Строение дома Кирпич. Состояние среднее чистое, окна …
671,23 млн сум
Квартира 1 спальня в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/8
Новостройка  хорошее место вид из окна цега окончательная 
610,21 млн сум
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!