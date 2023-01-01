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ComFort

Узбекистан Ташкент
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Квартиры
Смотреть все 11 объектов
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Район: Мирзо-Улугбекский Ориентир: Эко-Рынок, ТЦ-Чимган Комнат: 3 Этаж:…
941,61 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/9
Продаётся 2/2/9 68м2 Новостройка ул. Махтумкули “Green Park” Срочно. Количество комнат: 2 Эт…
1,06 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером
Юкоричирчикский район
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Район: Бектемирский Куйлюк Ориентир: Общество слепых Комнат: 3 Этаж: 5…
880,47 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с бытовой техникой, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с бытовой техникой, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/10
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Район: Яшнабадский Ориентир: метро Чкалова Комнат: 3 Этаж: 1 Этажность:…
1,21 млрд сум
Дома
Смотреть все 5 объектов
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ #Мирабадский р-н Срочно!!! • Район - #Мирабадский р-н • Ориентир -Саракульская …
2,08 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 5
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
#9 Продаётся Срочно продаётся участка Цена - 255.000 y.e ( торг ) Район - Мирзо Улугбекский …
3,12 млрд сум
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ #Яккасарайский р-н Срочно продаётся дом в центре города • Идеально подходит для…
4,67 млрд сум
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
#92 Контакты: 908123878 ПРОДАЖА Дома Location:Шайхонтахур район  Ориентир : Ул. Генерал…
3,61 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Ортиков Одил
Ортиков Одил
151 объект
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ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2036 Коммерческая недвижимость 69 Долгосрочная аренда 7

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!