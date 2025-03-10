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Дома с садом в Ромитанский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Ромитанский район, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ромитанский район, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 8 м²
Продается участок в центе города 8 соток.Дом продается с вещами.В доме есть все условия;газ,…
$85,000
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Параметры недвижимости в Ромитанский район, Узбекистан

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