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Жилье в Риштанский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Риштан, Узбекистан
Квартира
Риштан, Узбекистан
3-х тонный автомобиль, 2017 года выпуска, в хорошем состоянии, на ходу. Цена 25 000$, номер …
$25,000
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Риштанский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная