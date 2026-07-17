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Квартиры в Кува, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Кува, Узбекистан
Квартира
Кува, Узбекистан
“ABU SAHIY” MAISHIY TEXNIKA QUVA FILIALIGA SOTUVCHI ISHGA TAKLIF ETILADI! Lavozim: Sotuvchi-…
Цена по запросу
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USMANOV REALTY
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Квартира в Кува, Узбекистан
Квартира
Кува, Узбекистан
Сомон пресс сотилади 1 метирли 200 дона бор тел 907784488
$1
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку