Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Куштепинский район
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Куштепинский район, Узбекистан

;
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Эшангузар, Узбекистан
Дом 8 комнат
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
uchaska sotiladi 7 xona 4.5 sotix joylashuv bek baraka bozor orqasida joylashgan boshqa ras…
$149,999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Куштепинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная