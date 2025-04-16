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Аренда домов, дач на длительный срок в Кашкадарьинской области, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Мираки, Узбекистан
Дом 6 комнат
Мираки, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Сдается двухэтажный дом в Мирза Улугбекском районе на Карасу6  Можно Иностранцов  …
$5,000
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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