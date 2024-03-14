Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Кашкадарьинская область
  3. Земельные участки

Земельные участки в Кашкадарьинская область, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Уртасарой навруз махаллада 6 сотиг йир бор сотиладиган тарсавой жой катта тирасага 200м чикм…
72,88 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Срочна продаю земельный участок в Тузеле 5 соток от Havasa 250 метров за подробной 1 сотка 1…
238,74 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продаётся нежелой участок вдоль дороги. Яшнабадский район, улица Фаргона йули Ориентир Пан…
1,95 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
UCOM
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Сергели туман Жалайр махаласида ер сотилади кадастрлари жойда 4.6 сотих Фасад 20м 1 сотихи 1…
200,18 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается Земельный участок С Кадастром Площадь: 4.2 соток Район: Яшнабадский Ориентир: Каф…
5,03 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Sergeli yani xayot olchazor kochasi Uyda yashash uchun xonalar bor 11 sotik 2 darvazasi bor…
5,53 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Юнусабад район махалля Тикланиш 3-й проезд Тикланиш не далеко от бывшего кирпичного завода …
2,14 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается 10 соток земли с домом дом без ремонта 7 комнат все есть свет газ интернет вода от…
1,44 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Er srochna sotiladi 10sotix sotixi 20 000 dan köproq olinsa keliwtiramiz
251,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
7 sotix yer sotiladi. Podval bitgan. Magazin, klinika yoki shunga oxshagan biznes turlari u…
2,26 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Қуруқ ер хисобида сотилади 4.2 сотих Юнусобод тумани Туркистон тўйхона орқасидаги махалла би…
4,02 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земельный участок 6 соток у магистральной дороги. На данный момент на участке фун…
4,77 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский