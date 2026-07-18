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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Карши, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Карши, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Карши, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Faqat zags bor oilaga maklerla bezota qimasin uy yangi. orzu bozor marjoni orqasida 2 xona S…
$300
в месяц
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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