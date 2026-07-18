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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Каршинском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Карши, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 000 м²
Карши, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Этаж 5/5
Manzil: Qarshi shahri, A. Oripov ko‘chasi Mo‘ljal: Oq Saroy restorani ro‘parasida Bino: 5 qa…
$10
в месяц
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Агентство
USMANOV REALTY
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Карши, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 000 м²
Карши, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Офис ёки дукон учун ижарага 2 этажли (+подвал) бино, 1000 м2 (3*336). Жами ер майдони: 20…
$2,478
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку