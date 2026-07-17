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Квартиры в Камашинский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Кызылтепа, Узбекистан
Квартира
Кызылтепа, Узбекистан
Pilorama garantiyasi bor. Ishlatishni oʻrgataman. Savollar uchun 88 367 72 70 raqamiga muroj…
$2,065
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USMANOV REALTY
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Квартира в Кызылтепа, Узбекистан
Квартира
Кызылтепа, Узбекистан
LG kondisaner sotiladi 12 talik bu , hamma joyi ishlaydi narxini kelishamiz 3 700 000 tel:
$306
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Камашинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная