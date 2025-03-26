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Дома возле озера в Пскент, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Пскент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Пскент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продажа дачи в Пскенте Дачный поселок свт дустлик Размер дачи 60 фасад на 20 Прилегающая …
$60,000
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