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Квартиры-студии в Пскентский район, Узбекистан

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Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
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Параметры недвижимости в Пскентский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная