Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Узбекистане

Ташкент
6
Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/10
Продаётся квартира 🔔 ЖК SEOUL MUN ▪️Район: Яккасарайский ▪️Комнат: 2 ▪️Этаж: 5 ▪️Этажно…
1,59 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Квартира чистая. Полностью укомплектована. Есть телевизор холодильник стиральная машина. Кон…
925,43 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Ц-13 Абай  Ориентир Корзинка 1-хона 4-этаж 4-этажка улушченная планировка Балкон 2*6 без…
617,36 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Продается 4 комнатная квартира на 1 этаже 5 этажного кирпичного дома в Мирзоулугбекском рай…
1,86 млрд сум
Квартира с лифтом, возможен торг в Бешкурган, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
2,41 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся двухкомнатная квартира на Чиланзаре 24 квартале, на 1-м этаже 4-х этажного дома. …
635,70 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Продается 2 комнатная. Комнаты смежные. Состояние хорошее Зайти и жить. Панель балкон 1.5*3.…
702,94 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
ПРОДАЕТСЯ 3/4/5 НОВОСТРОЙКА  ЖК Семейный Golden House (Яккасарайский район) Комнат: 3…
1,69 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/8
айон: #Мирзо-Улугбек Улица: Узбекистон овози Ц-1 ЖК: “Centrado” Застройщик: - Класс: - …
1,53 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
••• Қибрай тумани! Гулистон Махалласида #Евро уй сотилади    • 4 сотих , 5 хона, 1 та ошхо…
1,59 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
Продается 3-х комнатная квартира в Алмазарском районе на Каракамыше 2/4, квартира аккуратна…
916,88 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 8/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
788,27 млн сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

недорогая
элитная