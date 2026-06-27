Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Пентхаус
  4. Недвижимость возле озера

Пентхаусы возле озера в Узбекистане

;
Ташкент
5
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 8/8
Квартира премиум-класса на Seoul Mun: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   Уникальный формат для Ташк…
$299,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Узбекистане

Недорогая
Элитная