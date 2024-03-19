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Квартиры в Пахтачийский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Зиадин, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Зиадин, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Продаётся просторная 4-комнатная квартира площадью 160 квадратных метров с черновой отделко…
1,71 млн сум
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Этажи Самарканд
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Русский

Параметры недвижимости в Пахтачийский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная