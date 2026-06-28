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Дома в Алтынкульский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Мирабад, Узбекистан
Дом 5 комнат
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Мирабад #Госпиталка #ММирабад #ПодЗастроку - Ор-р Отель - Фасад - 17м×18м угловой - Соток…
$289,999
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Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Алтынкульский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная