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Жилье в Алтыарыкский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Алтыарык, Узбекистан
Квартира
Алтыарык, Узбекистан
Ofis Toshkent shahrida joylashgan Ish vaqti 8:00-22:00 Cheklanmagan miqdorda yetkazib berami…
$74
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Алтыарыкский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная