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Земельные участки в Алатский район, Узбекистан

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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
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$167,000
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SV Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
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Ц.Луначарского.Санаторий Турон.Участок 17соток под строительство. Продам отличный участок 17…
$53,000
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
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Ташкент, Узбекистан
Продается земельный участок за “Mirabad Avenue”, 1-й проезд Катта Миробод – один из самых пр…
$200,000
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
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!ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ! Продаётся участок,недалеко от центра,3.8 соток,недалеко находятся школа,с…
$242,000
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Мирабадский район Ориентир Женский монастырь ул 8 марта Нежилой фонд Идеальное место под …
$402,000
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
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Ул Саракульская, рядом Мирабадское РОВД: участок 3,6 сотки, проездная улица, фассад 22 метра…
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
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Участок земли в Сиджак, Узбекистан
Участок земли
Сиджак, Узбекистан
Продажа Земли (с красивым видом на горы) Адрес - Ташкентская обл, Сиджак Площадь - 6 сот…
$70,000
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Shaxnoza Realtor Estate
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Участок земли в Янгикишлак, Узбекистан
Участок земли
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Мирабадский район Ориентир- Саракулька Земля под строительство Площадь-5,5 соток Фасад-1…
$352,000
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SV Real Estate
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