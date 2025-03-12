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Продажа ресторанов и кафе в Алмазарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Срочно сотилади Ресторан в Ташкент, Узбекистан
Срочно сотилади Ресторан
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 3
Продается ресторан действующий, с большой клиентской базой. Алмазарский район,  ул.Кич…
$1,89 млн
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