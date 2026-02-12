Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Алмалык, Узбекистан

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Алмалык, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/6
$400
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ARENDA KVARTIRALAR
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку