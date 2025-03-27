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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Ахангаранском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 45 м² в Ахангаранский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ахангаранский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Сдается под офисная помещение в  Мирза Улугбекском районе . Метро Хамид Олимжана. С…
$500
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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