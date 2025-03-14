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Снять квартиру на длительный срок в Ахангаранском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ахангаранский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ахангаранский район, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
Сдается двухкомнатная квартира  в Мирза Улугбекском районе  Ориентир Новомосковский …
$600
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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