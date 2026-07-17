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Жилье в Ахангаран, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ахангаран, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ахангаран, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Продам квартиру 2 комнатная Ахангаран район Поселок Эйвалек
$18,996
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира в Ахангаран, Узбекистан
Квартира
Ахангаран, Узбекистан
Alikamond mantaj qilamz xamyonbob narxlar SZ xoxlagan dezayin tajriba 5yildan 10yilgacha boʼ…
Цена по запросу
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку