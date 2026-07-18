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Жилье в Нуратинский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Нурата, Узбекистан
Квартира
Нурата, Узбекистан
Holati yangi ishlatilmagan srochni sotiladi kelishtirib beraman
$875
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Нуратинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная