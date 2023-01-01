  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК Ko'ksaroy

ЖК Ko'ksaroy

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире.

Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома.

Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Ташкент, Узбекистан
от
305,72 млн сум
Жилой комплекс "Паркент Авеню"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал Grand City
Ташкент, Узбекистан
от
256,41 млн сум
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
396,86 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК Ko'ksaroy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.   Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции. 750$ за кв.м. только при 100% оплате. Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 30% Без первоначального взноса приобрести не получится   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  