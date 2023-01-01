  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК GLORIOUS BUILDING 

ЖК GLORIOUS BUILDING 

Кук-Сарай, Узбекистан
Цена по запросу
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЖК GLORIOUS BUILDING 

Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором!

Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания.

Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно.

Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING  не только комфортным, но востребованным.

Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Местонахождение новостройки
Кук-Сарай, Узбекистан
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК GLORIOUS BUILDING 
Кук-Сарай, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: KOMFORT KONSTRAKSHN
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.   Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Ташкент, Узбекистан
от
305,72 млн сум
Сдача в: 2025
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong cities
Чилтугон Жилой  комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости  ТРК  «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ●  Площадь комплекса: 17200 кв.м. ●  Тип дома: кирпич ●  Высота потолков: 3.1м. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн:  47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м,  51.3 кв.м,  56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ●  Межкомнатные  перегородки из кирпича  ●  Черновая стяжка пола ●  Окна  ●  входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ●  Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Жилой комплекс NRG "U-TOWER"
Жилой комплекс NRG "U-TOWER"
Ташкент, Узбекистан
от
1,30 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким. В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома. Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.