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Земельные участки в Навоинский Район, Узбекистан

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Частный продавец
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Участок земли в Узбекистан
Участок земли
Узбекистан
$90,000
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Частный продавец
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Ориентир: Саракулька 135.000 $ В качестве земли 3,4 сот Жилой дом Старой постройки Угл…
$135,000
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REITATW
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
🔥 Продаётся земельный участок с готовым проектом! 🔥   📍 Адрес: Мирзо-Улугбекский район…
$45,181
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Участок земли в Шайхантаурский район, Узбекистан
Участок земли
Шайхантаурский район, Узбекистан
Yangi yol tumanida yol yuzasida uy joy qurish uchun yer sotiladi . 54 sotx. Dakumentlari xam…
$5,700
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Участок земли в Келес, Узбекистан
Участок земли
Келес, Узбекистан
Продается готовый производственный участок в городе Келес! Общая площадь - 4 гектаров; Элект…
$3,00 млн
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Гарант
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
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Локация рядом с паркентским рынком Участок 3.5 соток Без ремонта Два дома + ванная/туалет…
$250,000
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Частный продавец
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Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
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Продаётся Семь соток земли + 2х комнатный дом. Сергелийский р-н (Узгарыш), П-образная для по…
$170,000
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Alpha Real Estate Agency
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Участок земли в Сырдарьинский район, Узбекистан
Участок земли
Сырдарьинский район, Узбекистан
Продаю мол ферму новую в Сырдарье на 1000 голов коров Цена 4000мил & торг банковская оценка …
$3,60 млн
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НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ !!! 6 соток участок ровный. Мирабадский  район, улица Кичик халка Йули,МКАД …
$400,000
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GOLD REAL ESTATE
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Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Дархан, улица Дархан пересечение с улицей Асака, недалеко от Школы №18, Парк имени Мирзо Улу…
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Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Er sotiladi binokorda yangi hayot tumanida 2 sotik. svet gaz suv muomosiz kanalizatsa bor ba…
$13,000
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Alpha Real Estate Agency
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