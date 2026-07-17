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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Навои, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Навои, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Навои, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
!!!MAKLER XIZMATI BOR!!! 9 Mikrayon jaxon market ruparasi Polni apstanofkalik uy 2 etaj 4 x…
$372
в месяц
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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