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Дома в Навои, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Навои, Узбекистан
Дом 5 комнат
Навои, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Ориентир Умид стадион Янги обл Гаи орка кучаси. Улавой Йул усти. Прописка Шахар
$115,652
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Навои, Узбекистан

Недорогая
Элитная