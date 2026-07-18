Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Навбахор
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Навбахор, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Навбахор, Узбекистан
Квартира
Навбахор, Узбекистан
Siz hohlaga turdagi stol stullar. Manzil: Qoqon shaxri. Tel: 912044734. Telegram kanal: Yang…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку