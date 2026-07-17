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Аренда домов на сутки в Наманганская область, Узбекистан

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3 объекта найдено
Дом в Чарвак, Узбекистан
Дом
Чарвак, Узбекистан
Продаётся и сдаётся в аренду дача в самом центре бочки со всеми удобствами. В доме есть зимн…
$330
за сутки
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USMANOV REALTY
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Дом в Чарвак, Узбекистан
Дом
Чарвак, Узбекистан
ATMOSFERA DACHA Бу нарх факат иш кунлари учун! Байрам ва дам олиш кунлари бошка нарх! 5,5 м…
$454
за сутки
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Показать контакты
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом в Чарвак, Узбекистан
Дом
Чарвак, Узбекистан
Дача оила улфатлар учун 10-12кишигача ичкиликсиз Бочкага 7км жойда жойлашган Тоза озода д…
$124
за сутки
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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BPNBPN