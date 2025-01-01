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Аренда конференц-залов на сутки в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается помещение в аренду М.Пушкино .Для конференций, презентаций а также обучения. 1м2-2$ в час! в Ташкент, Узбекистан
Сдается помещение в аренду М.Пушкино .Для конференций, презентаций а также обучения. 1м2-2$ в час!
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 869 м²
Количество этажей 2
Мы располагаем зданием, в котором имеются подготовленные комнаты с проекторами, идеально под…
25,989 сум
за сутки
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Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский
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