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Аренда склада на долгий срок в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Склад 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Склад 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Сдам отличный склад по отличной цене Локация : Кибрай Кирпичный . 200 кв.м 600 кв.м 1200 кв…
$3
в месяц
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Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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